خودروی زرهی ارتش رژیم صهیونیستی هدف گردان جنین قرار گرفت
به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، گردان جنین وابسته به «سرایا القدس»، شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین، اعلام کرد که نیروهایش مسیر حرکت خودروهای زرهی ارتش رژیم صهیونیستی در شهرک «جبع» در شمال کرانه باختری را هدف قرار دادهاند.
در بیانیه این گروه آمده است که مبارزان مقاومت با انفجار یک بمب زمینی از نوع «طوفان» که از پیش کارگذاری شده بود، به نیروهای اسرائیلی خسارت وارد کردند.
گردان جنین ساعاتی پیش از آن نیز از منفجر کردن بمبی مشابه در مسیر نیروهای تقویتی ارتش اسرائیل در شهرک «عنزا» و از کار افتادن یک خودروی زرهی خبر داده بود.
در همین حال، کمیته اطلاعرسانی اردوگاه جنین اعلام کرد که درگیریها میان نیروهای مقاومت و ارتش اسرائیل در شهر و اطراف آن همچنان ادامه دارد و مبارزان فلسطینی در حال مقابله با یورش نظامیان و حملات شهرکنشینان هستند.
این کمیته افزود که استان جنین طی روز دوشنبه شاهد سه حمله شهرکنشینان، سه مورد مصادره اموال و یک حمله مستقیم نیروهای اسرائیلی بوده است.
براساس آمار این نهاد، از زمان آغاز حملات اسرائیل در ۲۱ ژانویه ۲۰۲۵ تاکنون، بیش از ۶۵ فلسطینی در جنین و مناطق اطراف آن به شهادت رسیدهاند.