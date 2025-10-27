دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل :
حدود نیم میلیون فلسطینی به شمال غزه بازگشتهاند
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اعلام کرد که از زمان برقراری آتشبس در تاریخ ۱۰ اکتبر، حدود ۴۷۳ هزار نفر به مناطق شمالی نوار غزه بازگشتهاند.
براساس گزارش این نهاد، افرادی که به شمال غزه بازگشتهاند، با ویرانی گسترده منازل و کمبود شدید آب آشامیدنی، غذا و خدمات اولیه روبهرو هستند و بسیاری از آنها در خانههای ویرانشده و در میان بمبهای عملنکرده پناه گرفتهاند.
در پی تهاجم رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه، بخشهای وسیعی از این منطقه ساحلی به ویرانهای بدل شده و تاکنون بیش از ۶۸ هزار و ۵۰۰ فلسطینی جان خود را از دست دادهاند.
سازمانهای حقوق بشری و کمیسیون تحقیق سازمان ملل، رژیم اسرائیل را به ارتکاب نسلکشی در جریان این جنگ متهم کردهاند.