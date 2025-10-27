خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پسکوف:

روابط بین روسیه و ایالات متحده در حداقل سطح خود قرار دارد

روابط بین روسیه و ایالات متحده در حداقل سطح خود قرار دارد
کد خبر : 1705777
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی ریاست جمهوری روسیه تاکید کرد که روسیه همچنان پذیرای بهبود روابط با آمریکاست.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «دیمیتری پسکوف»، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه با تاکید بر اینکه روسیه همچنان پذیرای بهبود روابط با آمریکاست، گفت با وجود آمادگی مسکو برای گفت‌وگو، روسیه و «ولادیمیر پوتین»، رئیس‌جمهور روسیه هر دو بر اساس منافع ملی خود عمل می‌کنند.

پسکوف به خبرنگاران گفت: «ما همچنان پذیرای بهبود روابط با واشنگتن، عمدتاً بر اساس منافع خودمان هستیم. روابط بین روسیه و ایالات متحده در حداقل سطح خود قرار دارد و تاکنون تنها تلاش‌های اندکی برای احیای آن صورت گرفته است. تماس‌های غیررسمی به طور کلی بخش بسیار مهمی از گفتگو هستند و با توجه به این واقعیت که ایالات متحده گام‌های غیردوستانه‌ای نسبت به روسیه برداشته است، اهمیت بیشتری دارند، بنابراین اهمیت آنها بیشتر می‌شود.»

 پسکوف همچنین گفت، تضمین امنیت روسیه، به ویژه با توجه به رویکرد نظامی‌گرایانه اروپا، یک مسئله حیاتی است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ