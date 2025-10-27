پسکوف:
روابط بین روسیه و ایالات متحده در حداقل سطح خود قرار دارد
سخنگوی ریاست جمهوری روسیه تاکید کرد که روسیه همچنان پذیرای بهبود روابط با آمریکاست.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «دیمیتری پسکوف»، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه با تاکید بر اینکه روسیه همچنان پذیرای بهبود روابط با آمریکاست، گفت با وجود آمادگی مسکو برای گفتوگو، روسیه و «ولادیمیر پوتین»، رئیسجمهور روسیه هر دو بر اساس منافع ملی خود عمل میکنند.
پسکوف به خبرنگاران گفت: «ما همچنان پذیرای بهبود روابط با واشنگتن، عمدتاً بر اساس منافع خودمان هستیم. روابط بین روسیه و ایالات متحده در حداقل سطح خود قرار دارد و تاکنون تنها تلاشهای اندکی برای احیای آن صورت گرفته است. تماسهای غیررسمی به طور کلی بخش بسیار مهمی از گفتگو هستند و با توجه به این واقعیت که ایالات متحده گامهای غیردوستانهای نسبت به روسیه برداشته است، اهمیت بیشتری دارند، بنابراین اهمیت آنها بیشتر میشود.»
پسکوف همچنین گفت، تضمین امنیت روسیه، به ویژه با توجه به رویکرد نظامیگرایانه اروپا، یک مسئله حیاتی است.