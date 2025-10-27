به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «مارکو روبیو» وزیرخارجه ایالات متحده امروز -دوشنبه- در اظهاراتی مضحک گفت که واشنگتن حملات رژیم صهیونیست به نوار غزه را نقض آتش‌بس نمی‌داند.

روبیو گفت: «ما این حخملات را به عنوان نقش آتس‌بس نمی‌دانیم».

رژیم صهیونتیستی ابتدای هفته جاری اعلام کرد که تعدادی از اعضای گروه جهاد اسلامی را هدف قرار داده است و مدعی شد که این افراد برنامه حمله به نیروهای اشغالگر را داشتند. اتهاماتی که جهاد اسلامی آنرا رد کرد.

