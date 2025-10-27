خبرگزاری کار ایران
روبیو مدعی شد:

حملات اسرائیل نقض آتش‌بس نبود

وزیرخارجه ایالات متحده در اظهاراتی مضحک گفت که حملات رژیم صهیونیستی به غزه نقض آتش‌بس نبود.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «مارکو روبیو» وزیرخارجه ایالات متحده امروز -دوشنبه- در اظهاراتی مضحک گفت که واشنگتن حملات رژیم  صهیونیست به نوار غزه را نقض آتش‌بس نمی‌داند.

روبیو گفت: «ما این حخملات را به عنوان نقش آتس‌بس نمی‌دانیم».

رژیم صهیونتیستی ابتدای هفته جاری اعلام کرد که تعدادی از اعضای گروه جهاد اسلامی را هدف قرار داده است و مدعی شد که این افراد برنامه حمله به نیروهای اشغالگر را داشتند. اتهاماتی  که جهاد اسلامی آنرا رد کرد.

 

