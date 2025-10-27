خبرگزاری کار ایران
شبه‌نظامیان کلمبیایی: با آمریکا می‌جنگیم!

کد خبر : 1705531
یک گروه شبه‌نظامی جداشده از فارک در کلمبیا هشدار داد در صورت نقض حاکمیت کشورشان توسط آمریکا، با نیروهای این کشور وارد جنگ خواهد شد. این تهدید در حالی مطرح می‌شود که ترامپ احتمال عملیات زمینی علیه قاچاقچیان مواد مخدر در کلمبیا را بررسی می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، شبه‌نظامیان موسوم به «هیئت ستاد کل مرکزی» در بیانیه‌ای اعلام کردند: «ما به جنگ با کسانی که باید جنگید، عادت داریم و همواره مخالف سرسخت امپراتوری آمریکایی بوده‌ایم.» این گروه افزود: «هیچ دخالت نظامی و هیچ نقض حاکمیت کلمبیا را تحمل نخواهیم کرد.»

این گروه شبه‌نطامی از جمله بزرگ‌ترین جناح‌هایی است که توافق صلح ۲۰۱۶ بین نیروهای فارک و دولت کلمبیا را نپذیرفته‌اند.

از سپتامبر سال گذشته، آمریکا حملات هوایی در دریای کارائیب انجام داده که عمدتا هدف آن‌ها قایق‌های قاچاق مواد مخدر بوده است. واشنگتن مسئولیت ۱۰ حمله را بر عهده گرفته که حداقل ۴۳ کشته بر جای گذاشته‌اند. این حملات باعث افزایش تنش‌های منطقه‌ای به ویژه با ونزوئلا و کلمبیا شده است.

ترامپ کلمبیا را متهم کرده که اقدامات کافی برای مقابله با تجارت مواد مخدر انجام نمی‌دهد و به همین دلیل تحریم‌های اقتصادی علیه  گوستاوو پیترو، رئیس‌جمهور کلمبیا اعمال کرده است. رئیس‌جمهور آمریکا همچنین تهدید کرده که مرحله بعدی ممکن است یک عملیات زمینی باشد.

شبه‌نظامیان «هیئت ستاد کل» کنترل تولید و توزیع مواد مخدر را در چندین منطقه کلمبیا، به ویژه نزدیک مرز با ونزوئلا در اختیار دارند و یکی از بازیگران اصلی شبکه قاچاق مواد مخدر این کشور محسوب می‌شوند.

