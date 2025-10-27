رسانهها گزارش دادند:
آمریکا در تلاش است مرحله دوم توافق غزه را هرچه سریعتر آغاز کند
منابع امنیتی رژیم صهیونیستی فاش کردند که آمریکا در تلاش است مرحله دوم توافق غزه را هرچه سریعتر آغاز کند.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، منابع امنیتی رژیم صهیونیستی فاش کردند که آمریکا در تلاش است مرحله دوم توافق غزه را هرچه سریعتر آغاز کند.
سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از منابع امنیتی این رژیم اعلام کرد که واشنگتن فشار فزایندهای برای آغاز مرحله دوم توافق غزه وارد میکند و خواهان ورود به این مرحله حتی پیش از پایان روند بازگرداندن کامل اجساد زندانیان صهیونیست است.
این منابع افزودند که چنین رویکردی بازتابدهنده تفاوت دیدگاه میان رژیم صهیونیستی و آمریکا است؛ در حالی که واشنگتن خواهان تسریع در اجرای مفاد توافق است، تلآویو تأکید دارد که دفن تمامی زندانیان کشتهشده و تکمیل تشریفات مربوط به آنها باید بخشی از روند اجرای توافق باشد.