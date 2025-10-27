خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رسانه‌ها گزارش دادند:

آمریکا در تلاش است مرحله دوم توافق غزه را هرچه سریع‌تر آغاز کند

آمریکا در تلاش است مرحله دوم توافق غزه را هرچه سریع‌تر آغاز کند
کد خبر : 1705512
لینک کوتاه کپی شد.

منابع امنیتی رژیم صهیونیستی فاش کردند که آمریکا در تلاش است مرحله دوم توافق غزه را هرچه سریع‌تر آغاز کند.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، منابع امنیتی رژیم صهیونیستی فاش کردند که آمریکا در تلاش است مرحله دوم توافق غزه را هرچه سریع‌تر آغاز کند.

 سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از منابع امنیتی این رژیم اعلام کرد که واشنگتن فشار فزاینده‌ای برای آغاز مرحله دوم توافق غزه وارد می‌کند و خواهان ورود به این مرحله حتی پیش از پایان روند بازگرداندن کامل اجساد زندانیان صهیونیست است.

این منابع افزودند که چنین رویکردی بازتاب‌دهنده تفاوت دیدگاه میان رژیم صهیونیستی و آمریکا است؛ در حالی که واشنگتن خواهان تسریع در اجرای مفاد توافق است، تل‌آویو تأکید دارد که دفن تمامی زندانیان کشته‌شده و تکمیل تشریفات مربوط به آنها باید بخشی از روند اجرای توافق باشد.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ