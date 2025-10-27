به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، منابع امنیتی رژیم صهیونیستی فاش کردند که آمریکا در تلاش است مرحله دوم توافق غزه را هرچه سریع‌تر آغاز کند.

سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از منابع امنیتی این رژیم اعلام کرد که واشنگتن فشار فزاینده‌ای برای آغاز مرحله دوم توافق غزه وارد می‌کند و خواهان ورود به این مرحله حتی پیش از پایان روند بازگرداندن کامل اجساد زندانیان صهیونیست است.

این منابع افزودند که چنین رویکردی بازتاب‌دهنده تفاوت دیدگاه میان رژیم صهیونیستی و آمریکا است؛ در حالی که واشنگتن خواهان تسریع در اجرای مفاد توافق است، تل‌آویو تأکید دارد که دفن تمامی زندانیان کشته‌شده و تکمیل تشریفات مربوط به آنها باید بخشی از روند اجرای توافق باشد.

