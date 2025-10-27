ترامپ عازم توکیو شد

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، پس از شرکت در چهل و هفتمین اجلاس اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا (آسه آن) در کوالالامپور به عنوان مهمان افتخاری، مالزی را به مقصد توکیو ترک کرد.

در طول این اجلاس، ترامپ از حامیان اعلامیه‌ای برای تقویت روابط دوجانبه بین تایلند و کامبوج بود.

عزیمت او با مراسم ویژه خداحافظی در فرودگاه کوالالامپور همراه بود که در کلیپ‌های ویدیویی منتشر شده توسط رسانه‌ها مستند شده است. این مراسم، برخلاف استقبال شاد و رقص ترامپ در بدو ورود به فرودگاه، عزیمتی غم‌انگیز بود.

