وحشت صهیونیستها از «سایه» القسام/ عملیات جستوجوی اسرای اسرائیلی متوقف شد
منابع عبریزبان فاش کردند نیروهای ارتش اسرائیل در جریان عملیات جستوجوی اسرا در رفح و خانیونس، پس از مشاهده حضور اعضای یگان «سایه» القسام، بهسرعت از منطقه عقبنشینی کردند و ماموریت خود را نیمهتمام گذاشتند.
به گزارش ایلنا، روزنامه عبری «یدیعوت آحارونوت» نوشت: منابع نظامی اسرائیل اعلام کردند که اعضای یگان «سایه»- وابسته به گردانهای القسام- در جریان عملیات میدانی کمیته بینالمللی صلیب سرخ برای جستوجوی آثار «هدار گولدن» نظامی اسیر اسرائیلی، این تیمها را همراهی میکردند. عملیات مشابهی نیز در شهر خانیونس با هدف یافتن نظامی دیگر به نام «عمیرام کوبر» انجام شد. در این عملیات از تجهیزات سنگین که از گذرگاه مرزی مصر وارد غزه شده بود استفاده شد.
بر اساس این گزارش، نیروهای ارتش اسرائیل پس از دخالت میانجیها و درخواست آنها برای جلوگیری از هرگونه درگیری با نیروهای مقاومت فلسطین مستقر در این منطقه، از مناطق تحت کنترل خود در پشت «خط زرد» عقبنشینی کردند.
منابع محلی تایید کردند که تیمهای صلیب سرخ و نیروهای القسام همچنان در مناطق رفح و خانیونس فعالاند و در سطح انسانی، هماهنگی محدودی میان دو طرف برای پیگیری پرونده اسرای مفقود برقرار شده است. همچنین نمایندگان جنبش حماس در منطقه المواصی با اعضای کمیته بینالمللی صلیب سرخ دیدار کرده و اطلاعات و مختصات تازهای در اختیار آنها قرار دادهاند که احتمال میرود به مکان یکی از اسرای صهیونیستی منتهی شود.
در همین حال، ارزیابیهای سیاسی در تلآویو حاکی از آن است که کابینه بنیامین نتانیاهو در شرایط کنونی تمایلی به انجام اقدامات تنشآمیز علیه حماس ندارد و منتظر نتایج تلاشهای میدانی در ۴۸ ساعت آینده است؛ مهلتی که به گفته منابعی در واشنگتن از سوی دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا تعیین شده است.
با وجود گذشت چند روز از توافق میان رژیم صهیونیستی و جنبش حماس با میانجیگری طرفهای منطقهای، همچنان ۱۳ نظامی صهیونیستی در نوار غزه در اسارت هستند و جستوجوهای صورتگرفته در رفح و خانیونس تاکنون نتیجهای در پی نداشته است.