خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وحشت صهیونیست‌ها از «سایه» القسام/ عملیات جست‌وجوی اسرای اسرائیلی متوقف شد

وحشت صهیونیست‌ها از «سایه» القسام/ عملیات جست‌وجوی اسرای اسرائیلی متوقف شد
کد خبر : 1705501
لینک کوتاه کپی شد.

منابع عبری‌زبان فاش کردند نیروهای ارتش اسرائیل در جریان عملیات جست‌وجوی اسرا در رفح و خان‌یونس، پس از مشاهده حضور اعضای یگان «سایه» القسام، به‌سرعت از منطقه عقب‌نشینی کردند و ماموریت خود را نیمه‌تمام گذاشتند.

به گزارش ایلنا، روزنامه عبری «یدیعوت آحارونوت» نوشت: منابع نظامی  اسرائیل اعلام کردند که اعضای یگان «سایه»- وابسته به گردان‌های القسام- در جریان عملیات میدانی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ برای جست‌وجوی آثار «هدار گولدن» نظامی اسیر اسرائیلی،   این تیم‌ها را همراهی می‌کردند. عملیات مشابهی نیز در شهر خان‌یونس با هدف یافتن نظامی دیگر  به نام «عمیرام کوبر» انجام شد. در این عملیات از تجهیزات سنگین که از گذرگاه مرزی مصر وارد غزه شده بود استفاده شد.

بر اساس این گزارش، نیروهای ارتش اسرائیل پس از دخالت میانجی‌ها و درخواست آن‌ها برای جلوگیری از هرگونه درگیری با نیروهای مقاومت فلسطین مستقر در این منطقه، از مناطق تحت کنترل خود در پشت «خط زرد» عقب‌نشینی کردند.

منابع محلی تایید کردند که تیم‌های صلیب سرخ و نیروهای القسام همچنان در مناطق رفح و خان‌یونس فعال‌اند و در سطح انسانی، هماهنگی محدودی میان دو طرف برای پیگیری پرونده اسرای مفقود برقرار شده است. همچنین نمایندگان جنبش حماس در منطقه المواصی با اعضای کمیته بین‌المللی صلیب سرخ دیدار کرده و اطلاعات و مختصات تازه‌ای در اختیار آن‌ها قرار داده‌اند که احتمال می‌رود به مکان یکی از اسرای صهیونیستی منتهی شود.

در همین حال، ارزیابی‌های سیاسی در تل‌آویو حاکی از آن است که کابینه بنیامین نتانیاهو در شرایط کنونی تمایلی به انجام اقدامات تنش‌آمیز علیه حماس ندارد و منتظر نتایج تلاش‌های میدانی در ۴۸ ساعت آینده است؛ مهلتی که به گفته منابعی در واشنگتن از سوی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا تعیین شده است.

با وجود گذشت چند روز از توافق میان رژیم صهیونیستی و جنبش حماس با میانجیگری طرف‌های منطقه‌ای، همچنان ۱۳ نظامی صهیونیستی در نوار غزه در اسارت هستند و جست‌وجوهای صورت‌گرفته در رفح و خان‌یونس تاکنون نتیجه‌ای در پی نداشته است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ