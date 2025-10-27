به گزارش ایلنا، «شیخ نعیم قاسم» دبیرکل حزب‌الله لبنان شامگاه یک‌شنبه تأکید کرد که مقاومت آماده دفاع از لبنان است اما قصد آغاز هیچ نبردی را ندارد.

دبیرکل حزب‌الله لبنان که با شبکه «المنار» گفت‌وگو می‌کرد، افزود: «هیچ تصمیمی برای آغاز جنگ نداریم، اما اگر نبرد بر ما تحمیل شود، حتی اگر تنها تکه چوبی در دست داشته باشیم، اجازه نخواهیم داد اسرائیلی‌ها از آن عبور کنند. تا آخرین نفر خواهیم ایستاد و خواهیم جنگید».

وی تأکید کرد که موضع ما درباره آزادسازی فلسطین و مخالفت با اشغالگری با ایران همسو است.

شیح نعیم قاسم افزود که رژیم اسرائیل زیر فشار آمریکا در تلاش است با تداوم تجاوزات روزانه، در عرصه سیاسی به آنچه در میدان به‌دست نیاورده، دست یابد. وی هشدار داد: «اگر دشمن جنگی علیه لبنان آغاز کند، به هیچ نتیجه‌ای نخواهد رسید. اجرای توافق آتش‌بس به سود همه است و اگر عملی نشود، آنها نیز چیزی به‌دست نخواهند آورد».

دبیرکل حزب‌الله خاطرنشان کرد که مقاومت از توان بازدارندگی قابل‌توجهی برخوردار است «که شاید مانع آغاز جنگ نشود، اما اجازه نخواهد داد دشمن به اهداف خود برسد».

شیخ نعیم قاسم با اشاره به ادامه تحقیقات درباره رخنه‌های امنیتی گفت: «تحقیقات ادامه دارد و پس از پایان، نتایج را اعلام خواهیم کرد. وعده‌ام را در این‌باره عملی می‌کنم».

وی با تأکید بر اینکه دولت لبنان مسئول دفاع و اعمال حاکمیت است، توضیح داد: «پس از توافق، ما مسئولیت دفاع را به دولت سپرده‌ایم. اما دولت باید وظیفه خود را انجام دهد؛ ۱۰ ماه گذشته است و هنوز حرکتی جدی ندیده‌ایم. سکوت مقاومت ممکن است ادامه نیابد».

وی درباره پرونده اسیران لبنانی گفت که پیگیری این موضوع بر عهده دولت است و باید با جدیت بیشتری اقدام کند. شیخ نعیم قاسم همچنین یادآور شد که تصمیم درباره سلاح حزب‌الله مسأله‌ای داخلی است و هیچ ارتباطی به اسرائیل ندارد.

وی در بخش دیگری از گفت‌وگو، از روابط مثبت با نخست‌وزیر و رئیس‌جمهوری لبنان سخن گفت و افزود: «با دولت هماهنگ هستیم و اگر آن‌ها یک گام بردارند، ما ۱۰ گام پیش خواهیم رفت.»

دبیرکل حزب‌الله لبنان تأکید کرد که هماهنگی با «نبیه بری» رئیس مجلس نیز در بالاترین سطح قرار دارد و گفت: «در طول جنگ و هنگام توافق نهایی، در همه مراحل با یک دیدگاه و درک مشترک پیش رفتیم».

قاسم در توضیح درباره جنگ سال ۲۰۲۴ خاطرنشان کرد که پس از شهادت «سید حسن نصرالله» دبیرکل سابق حزب‌الله لبنان بلافاصله مسئولیت‌ها را برعهده گرفته و رهبری جمعی حزب حفظ شده است.

وی گفت: «حزب‌الله هیچ‌گاه بر محور یک فرد بنا نشده، بلکه مجموعه‌ای از مجاهدان و کادرهای همدل است که مسئولیت‌ها را با هم تقسیم می‌کنند».

شیخ نعیم قاسم تأکید کرد که ضربه به منزل «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی هدفمند و دقیق بوده و با آگاهی کامل انجام شده است.

وی درباره خسارات وارد شده به مقاومت نیز گفت: «بله، تلفات و آسیب‌ها وجود دارد، اما ما همچنان پابرجا هستیم. جوهر قدرت ما در ایمان و اراده است، نه فقط در سلاح».

شیخ نعیم قاسم در پایان خاطرنشان کرد که تصمیم حزب‌الله برای مشارکت در «جنگ پشتیبانی از غزه» تصمیمی آگاهانه و درست بوده است، زیرا نمی‌توان در برابر نسل‌کشی در غزه سکوت کرد.

وی تأکید کرد: «اگر بار دیگر در چنین شرایطی قرار بگیریم، همان تصمیم را تکرار خواهیم کرد، چون این انتخاب، هم سیاسی و هم اخلاقی بود».

