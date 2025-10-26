به گزارش ایلنا، یک ناوشکن آمریکایی امروز -یکشنبه- وارد آب‌های ترینیداد و توباگو شد تا رزمایش مشترکی در نزدیکی سواحل ونزوئلا برگزار کند.

این اقدام در چارچوب افزایش فشار واشنگتن بر «قاچاقچیان مواد مخدر» و «نیکلاس مادورو» رئیس‌جمهوری ونزوئلا ارزیابی می‌شود.

ناوشکن «یواس‌اس گرویلی» که دولت ترینیداد پیش‌تر از ورود آن خبر داده بود، در بندر پایتخت، «پورت آو اسپین» پهلو گرفت. این شناور تا روز پنج‌شنبه در این کشور کوچک کارائیبی مستقر خواهد بود و در این مدت، گروهی از تفنگداران دریایی آمریکا با نیروهای دفاعی محلی تمرینات مشترکی انجام می‌دهند.

نیروهای آمریکایی تاکنون دست‌کم ۱۰ قایق را که به ادعای آنها حامل مواد مخدر بوده‌اند، منهدم کرده و در این عملیات‌ها دست‌کم ۴۳ نفر کشته شده‌اند. ترامپ همچنین تهدید کرده است که علیه کارتل‌های مظنون در خاک ونزوئلا حملات زمینی انجام خواهد داد.

مادورو، که پیروزی مجددش در انتخابات سال گذشته از سوی واشنگتن «غیرقانونی» خوانده شد، آمریکا را به «دست‌کاری افکار عمومی برای زمینه‌سازی جنگی ساختگی» با هدف سرنگونی‌ وی متهم کرده است.

تنش‌ها روز جمعه زمانی شدت گرفت که پنتاگون دستور اعزام بزرگ‌ترین ناو هواپیمابر جهان، «یواس‌اس جرالد آر. فورد»، را به منطقه صادر کرد.

انتهای پیام/