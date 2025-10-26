انفجار یک شیٔ مشکوک از بقایای اشغالگری اسرائیل در لبنان

به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که یک شهروند در پی انفجار در شهرک «عیترون» در شهرستان «بنت جبیل» زخمی شده است.

این حادثه ناشی از انفجار یک جسم مشکوک از بقایای اشغالگری اسرائیل بوده است.

در تحولی جداگانه، وزارت بهداشت همچنین از شهادت یک شهروند دیگر در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به خودرویی در شهرک «الناقوره» در شهرستان «صور» خبر داد.

خبرنگار المیادین در جنوب لبنان نیز گزارش داد که این حمله توسط پهپاد ارتش اسرائیل انجام شده و فرد مجروح به مراکز درمانی منتقل شده است.

