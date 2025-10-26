دیدار احتمالی شی و ترامپ

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در حاشیه نشست سالانه اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه‌آن) در مالزی گفت: «فکر می‌کنم می‌توانیم به توافق خوبی با چین برسیم.» ترامپ افزود که قرار است روز پنج‌شنبه آینده در کره‌جنوبی با شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین دیدار کند.

ترامپ همچنین احتمال داد دیدار دیگری با همتای چینی‌اش در خاک آمریکا برگزار شود و واشنگتن یا اقامتگاه شخصی‌اش در فلوریدا، «مار-ئه-لاگو»، را به عنوان گزینه‌های احتمالی مطرح کرد.

وزارت خارجه چین تاکنون واکنشی به این اظهارات نشان نداده است. پیش‌تر شی جین‌پینگ در سال ۲۰۱۷ در دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ، به اقامتگاه او در فلوریدا سفر کرده بود و پیش از آن نیز در سال ۲۰۱۵ مهمان رسمی باراک اوباما در کاخ سفید بود.

