خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دیدار احتمالی شی و ترامپ

دیدار احتمالی شی و ترامپ
کد خبر : 1705382
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهور آمریکا از احتمال سفر همتای چینی‌اش به واشنگتن خبر داد، بدون آنکه جزئیات بیشتری ارائه کند. این در حالی است که تنش‌های تجاری میان دو کشور همچنان ادامه دارد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در حاشیه نشست سالانه اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه‌آن) در مالزی گفت: «فکر می‌کنم می‌توانیم به توافق خوبی با چین برسیم.» ترامپ افزود که قرار است روز پنج‌شنبه آینده در کره‌جنوبی با شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین دیدار کند.

ترامپ همچنین احتمال داد دیدار دیگری با همتای چینی‌اش در خاک آمریکا برگزار شود و واشنگتن یا اقامتگاه شخصی‌اش در فلوریدا، «مار-ئه-لاگو»، را به عنوان گزینه‌های احتمالی مطرح کرد.

وزارت خارجه چین تاکنون واکنشی به این اظهارات نشان نداده است. پیش‌تر شی جین‌پینگ در سال ۲۰۱۷ در دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ، به اقامتگاه او در فلوریدا سفر کرده بود و پیش از آن نیز در سال ۲۰۱۵ مهمان رسمی باراک اوباما در کاخ سفید بود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ