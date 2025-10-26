ترامپ با قطع ارسال تسلیحات به نزاع اوکراین پایان دهد

به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، مجله «آمریکن تینکر» معتقد است که «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا، می‌تواند با یک تصمیم واحد، یعنی قطع ارسال سلاح به کی‌یف به نزاع اوکراین پایان دهد.

این مجله خاطرنشان کرد که این اقدام می‌تواند به عنوان ابزاری موثر برای اعمال فشار بر «ولودیمیر زلنسکی» برای پیشبرد حل‌و‌فصل سیاسی مناقشه مورد استفاده قرار گیرد.

این پیشنهاد در چارچوب گزارش‌های قبلی مبنی بر اینکه تیم ترامپ با زلنسکی در مورد موضوع واگذاری کنترل منطقه «دونباس» گفت‌وگو کرده است، مطرح می‌شود.

