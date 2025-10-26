به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتدپرس، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور ایالات متحده، امروز -یکشنبه- اعلام کرد که خیلی سریع به اختلاف بین افغانستان و پاکستان پایان خواهد داد.

ترامپ در بیانیه‌ای که در حاشیه شرکت خود در اجلاس انجمن ملل جنوب شرقی آسیا (آسه‌آن) در مالزی منتشر کرد، گفت: «شنیده‌ام که پاکستان و افغانستان مذاکراتی را آغاز کرده‌اند، اما من این موضوع را خیلی سریع حل خواهم کرد».

روابط میان این دو همسایه پس از درگیری‌های مرزی اوایل ماه میلادی جاری، که طی آن هر کشور ادعا کرد که در حال دفع حمله‌ای از سوی دیگری است، دچار تنش‌های امنیتی شدیدی شده است.

پاکستان دولت طالبان در افغانستان را به چشم‌پوشی از عبور شبه‌نظامیان از مرز برای انجام حملات به خاک خود متهم می‌کند، اتهامی که مقامات افغان قاطعانه آن را رد می‌کنند.

دور دوم مذاکرات بین دو طرف روز گذشته در استانبول، با هدف تبدیل آتش‌بس شکننده‌ای که ابتدای ماه میلادی جاری در دوحه حاصل شد، به یک توافق دائمی که امنیت مرزی را تضمین می‌کند و ثبات بین دو کشور را تثبیت می‌کند.

