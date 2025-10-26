خبرگزاری کار ایران
پسکوف:

دیدار میان پوتین و ترامپ باید نتیجه‌ای در پی داشته باشد

سخنگوی کرملین گفت که رئیس‌جمهور روسیه نیز معتقد است که برگزاری نشست در بوداپست در مقطع فعلی بی‌نتیجه است.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «دیمیتری پسکوف»، سخنگوی کرملین،  تأیید کرد که این «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا،  بود که پیشنهاد داد برگزاری اجلاس در بوداپست در این زمان بی‌معنی است.

وی خاطرنشان کرد که «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه نیز همین موضع را دارد.

پسکوف گفت: «این ایده که برگزاری اجلاس در حال حاضر بی‌معنی است، ابتدا از سوی ترامپ مطرح شد، اما رئیس جمهور پوتین در اظهارات خود موافقت خود را با آن ابراز کرد.»

وی در مورد به تعویق افتادن اجلاس بین دو رهبر که قرار بود در بوداپست، پایتخت مجارستان برگزار شود، افزود: «روسای جمهور نمی‌توانند فقط برای ملاقات ملاقات کنند؛ آنها نمی‌توانند وقت خود را تلف کنند و این را علناً اعلام می‌کنند. بنابراین، آنها به (سرگئی) لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، و (مارکو) روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، دستور داده‌اند تا برای این روند آماده شوند. این یک روند پیچیده است.»

انتهای پیام/
