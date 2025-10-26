حاکمیتی مستقل هستیم و با آمریکا همکاری داریم

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، نخست وزیر اسرائیل مدعی شد که این رژیم حاکمتی مستقل است.

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد که این رژیم حاکمیتی مستقل است و روابط آن با ایالات متحده مبتنی بر یک همکاری استراتژیک قوی است که اخیرا به اوج خود رسیده است.

در آغاز جلسه امروز کابینه رژیم صهیونیستی، نتایناهو در اظهاراتی گزافه، گفت که همکاری‌های این رژیم و ایالات متحده، در کمپین دوم حملات جنایت کارانه علیه ایران نشان داده شده است.

