خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نتانیاهو مدعی شد:

حاکمیتی مستقل هستیم و با آمریکا همکاری داریم

حاکمیتی مستقل هستیم و با آمریکا همکاری داریم
کد خبر : 1705328
لینک کوتاه کپی شد.

نخست وزیر اسرائیل مدعی شد که این رژیم حاکمتی مستقل است.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، نخست وزیر اسرائیل مدعی شد که این رژیم حاکمتی مستقل است.

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد که این رژیم حاکمیتی مستقل است و روابط آن با ایالات متحده مبتنی بر یک همکاری استراتژیک قوی است که اخیرا به اوج خود رسیده است.

در آغاز جلسه امروز کابینه رژیم صهیونیستی، نتایناهو در اظهاراتی گزافه، گفت که همکاری‌های این رژیم و ایالات متحده، در کمپین دوم حملات جنایت کارانه علیه ایران  نشان داده شده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ