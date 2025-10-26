به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، منابع سوری از سفر قریب الوقوع «محمد الجولانی»، رئیس دوره انتقالی سوریه به ریاض خبر دادند.

به گزارش تلویزیون سوریه، برخی منابع به این پایگاه خبری گفتند که الجولانی فردا-دوشنبه- برای انجام یک سفر کاری به ریاض، پایتخت عربستان سفر خواهد کرد.

بنا بر اعلام این منابع، وی در جریان این سفر با «محمد بن سلمان»، ولیعهد عربستان دیدار و گفت‌وگو خواهد کرد.

