به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «اسکات بسنت» وزیر خزانه داری آمریکا گفت که چهارچوب تجاری با چین به دست آمده است.

بسنت، در جمع خبرنگاران گفت که طرف‌های آمریکایی و چینی بر سر چارچوبی برای گفت‌وگوهای «دونالد ترامپ» رئیس جمهور ایالات متحده و «شی جین ‌پینگ» در اواخر هفته جاری در کره جنوبی توافق کرده‌اند.

به گزارش بلومبرگ، بسنت گفت که طرفین پیش از دیدار مورد انتظار ترامپ و شی جین‌پینگ در روز پنجشنبه در حاشیه اجلاس اپک، درباره فنتانیل، تیک‌تاک و روابط کلی ایالات متحده و چین گفت‌وگو کرده‌اند.

بر اساس گزارش بلومبرگ، وزیرخزانه داری آمریکا افزود: «ما مصمم بودیم چارچوبی برای یک دیدار موفق در کره به آنها ارائه دهیم که فکر می‌کنم این اتفاق خواهد افتاد».

