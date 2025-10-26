خبرگزاری کار ایران
چهارچوب تجاری با چین به دست آمده است

وزیرخزانه داری ایالات متحده از دست‌یابی به چهارچوب تجاری با چین خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «اسکات بسنت» وزیر خزانه داری آمریکا گفت که چهارچوب تجاری با چین به دست آمده است.

بسنت، در جمع خبرنگاران گفت که طرف‌های آمریکایی و چینی بر سر چارچوبی برای گفت‌وگوهای «دونالد ترامپ» رئیس جمهور ایالات متحده و «شی جین ‌پینگ» در اواخر هفته جاری در کره جنوبی توافق کرده‌اند.

به گزارش بلومبرگ، بسنت گفت که طرفین پیش از دیدار مورد انتظار ترامپ و شی جین‌پینگ در روز پنجشنبه در حاشیه اجلاس اپک، درباره فنتانیل، تیک‌تاک و روابط کلی ایالات متحده و چین گفت‌وگو کرده‌اند.

بر اساس گزارش بلومبرگ،  وزیرخزانه داری آمریکا افزود: «ما مصمم بودیم چارچوبی برای یک دیدار موفق در کره به آنها ارائه دهیم که فکر می‌کنم این اتفاق خواهد افتاد».

 

 

 

