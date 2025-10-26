خبرگزاری کار ایران
پسکوف:

به تلاش‌های کی‌یف برای انجام حملات در عمق خاک روسیه پاسخ می‌دهیم

سخنگوی کرملین، تأیید کرد که نیروهای مسلح روسیه به تلاش‌های کی‌یف برای انجام حملات در عمق خاک روسیه با قدرت پاسخ خواهند داد.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «دیمیتری پسکوف»، سخنگوی کرملین، تأیید کرد که نیروهای مسلح روسیه به تلاش‌های کی‌یف برای انجام حملات در عمق خاک روسیه با قدرت پاسخ خواهند داد. 

وی خاطرنشان کرد که سخنان رئیس‌جمهور روسیه در این مورد کاملاً واضح است.

پسکوف  گفت: «سخنان رئیس‌جمهور پوتین در مورد پاسخ کوبنده به تلاش‌های کی‌یف برای انجام حملات در عمق خاک روسیه کاملاً واضح است. نیروهای مسلح این کشور به تلاش‌های کی‌یف برای حمله به شدت پاسخ خواهند داد.»

وی افزود: «واضح است که اوکراین اکنون بعید است که بتواند به تنهایی موشک تولید کند. موشک‌هایی که کی‌یف به آنها می‌بالد، می‌توانند بریتانیایی، آلمانی، ایتالیایی یا چیز دیگری باشند.»

