کمک ۱۳۰ میلیون دلاری یک میلیاردر به پنتاگون در سایه تعطیلی دولت
در سایه تعطیلی دولت آمریکا، یک میلیاردر ۱۳۰ میلیون دلار به پنتاگون اهدا کرد تا حقوق نظامیان این کشور پرداخت شود، هرچند این کمک تنها بخشی از حقوق بیش از یک میلیون سرباز را پوشش میدهد.
به گزارش ایلنا، روزنامه آمریکایی «نیویورکتایمز» فاش کرد که میلیاردر تِیموثی میلون، بانکدار و صاحب صنایع راهآهن، همان خیر ناشناسی است که ۱۳۰ میلیون دلار به وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) اهدا کرد تا حقوق نظامیان این کشور در دوران تعطیلی دولت پرداخت شود.
پیشتر شان پارنل، سخنگوی پنتاگون، اعلام کرده بود که این وزارتخانه کمک مالی ناشناسی برای پرداخت حقوق کارکنان خود دریافت کرده است. با این حال، با وجود رقم بالای این کمک، مبلغ آن برای تامین حقوق بیش از یکمیلیون و سیصد هزار سرباز کافی نیست و در عمل بهطور میانگین حدود ۱۰۰ دلار به هر نفر میرسد.
میلون از حامیان برجسته دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، به شمار میرود و پیش از این نیز میلیونها دلار به کمیتهها و گروههای حمایتی از کمپینهای انتخاباتی وی اهدا کرده بود. او در سال ۲۰۲۴، ۵۰ میلیون دلار به یک کمیته سیاسی موسوم به «سوپر پاک» برای حمایت از ترامپ کمک کرد که بزرگترین کمک مالی اعلام شده در نوع خود بود.
این اقدام در حالی صورت گرفت که تعطیلی دولت آمریکا از نخستین روز اکتبر آغاز شده است. علت این تعطیلی، تصویبنشدن بودجه سالانه در کنگره بود که باعث توقف بخشی از فعالیت نهادهای دولتی شد. ترامپ در واکنش به این وضعیت گفته بود احتمال دارد از تعطیلی دولت برای کاهش نیرو و هزینههای دولتی استفاده شود و درعینحال، دموکراتها را مسئول بحران بودجه معرفی کرد.
همچنین، کوین هاسیت، رئیس شورای اقتصادی ملی آمریکا هشدار داده است که ادامه تعطیلی دولت میتواند خسارتی بالغ بر ۱۵ میلیارد دلار در هفته به تولید ناخالص داخلی این کشور وارد کند.