می‌توانیم به توافقاتی با برزیل دست‌یابیم

روسای جمهور ایالات متحده گفت که دست‌یابی به توافق‌هایی با همتای برزیلی در جریان دیدار در حاشیه اجلاس اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا محتمل است.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور ایالات متحده، گفت که دست‌یابی به توافق‌هایی با همتای برزیلی در جریان دیدار در حاشیه اجلاس اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا (آ‌سه‌آن) محتمل است.

ترامپ گفت که می‌تواند در دیدار با «لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا» رئیس جمهور برزیل، به توافق‌هایی دست یابد.

از سوی دیگر، رئیس جمهور برزیل گفت که هیچ دلیلی برای درگیری میان برزیل و ایالات متحده نمی‌بیند.

این رهبران امروز -یکشنبه- پیش از دیدارشان در حاشیه اجلاس آسه‌آن در کوالالامپور پایتخت مالزی صحبت کردند.

 

