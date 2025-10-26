کاترین کانولی، به عنوان رئیس جمهور ایرلند انتخاب شد
سیاستمدار کهنه کار چپ ایرلندی به عنوان رئیس جمهور این کشور انتخاب شد.
به گزارش ایلنا به نقل از تلگراف، «کاترین کانلی» سیاستمدار کهنه کار چپ ایرلندی، پس از پیروزی با اختلاف فاحش در انتخابات، به عنوان رئیس جمهور جدید این کشور انتخاب شد.
کانولی ۶۸ ساله، کاندیدای مستقلی که حمایت ائتلافی از احزاب مخالف چپگرا، از جمله «شین فین»، را به دست آورده بود، مدتها بخت اصلی پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری بود که با جنجالهای زیادی همراه بود.
او در انتخاباتی که شاهد مشارکت پایین و تعداد بیسابقهای از آرای مخدوش بود، بیش از دو برابر آرای نسبت نزدیکترین رقیب خود را به دست آورد.