روسیه یک موشک هستهای جدید آزمایش کرد
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه از تست موشک هستهای جدید خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، ژنرال ارشد روسیه در گفتوگو با «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور این کشور اعلام کرد که ارتش روسیه، یک موشک کروز، با توانایی هستهای به نام «بوروستنیک» آزمایش کرده است.
«والری گراسیموف» رئیس ستاد کل مشترک نیروهای مسلح روسیه به پوتین گفت: «این موشک برد ۱۴ هزار کیلومتری (۸هزار و ۷۰۰مایلی) را طی کرد و حدود ۱۵ ساعت در حال پرواز بود،».
پوتین گفته است که موشک بوروستنیک ۹ام ۷۳۰ (مرغ طوفان) که ناتو به آن لقب اسکایفال اساسسی- داده، با برد تقریبا نامحدود و مسیر پرواز غیرقابل پیشبینی، در برابر پدافندهای موشکی فعلی و آینده شکستناپذیر است.