به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «‌دیمیتری پسکوف»، سخنگوی ریاست جمهوری، ‌اعلام کرد که «ولادیمیر پوتین»، رئیس‌جمهور روسیه، از یکی از پست‌های فرماندهی گروه مشترک نیروها بازدید کرد.

پسکوف اظهار داشت: «رئیس جمهور جلسه‌ای با حضور والری گراسیموف، رئیس ستاد کل و فرماندهان گروه‌های رزمی درگیر در عملیات ویژه نظامی برگزار کرد. همه آنها به طور مفصل در مورد وضعیت فعلی در امتداد خط درگیری به فرمانده کل قوا گزارش دادند.»

وی افزود: «مقامات نظامی اطلاعات کاملی در مورد وضعیت جبهه نبرد در اختیار فرمانده کل قوا قرار دادند.»

انتهای پیام/