انفجار مهیب در یک منطقه نفتی در بصره عراق
شاهدان عینی خبر دادند که یک انفجار در منطقه نفتی البرجسیه در شهر الزبیر در غرب استان بصره در جنوبیترین نقطه کشور عراق رخ داده است.
به گزارش ایلنا به نقل از شفق نیوز، شاهدان عینی خبر دادند که یک انفجار در منطقه نفتی البرجسیه در شهر الزبیر در غرب استان بصره در جنوبیترین نقطه کشور عراق رخ داده است.
خبرنگار این پایگاه خبری اعلام کرد که تیمهای آتش نشانی به منظور مهار آتشی که در یک انبار نفت رخ داده است، به محل حادثه اعزام شدند.
یک منبع در اداره دفاع مدنی اشاره کرد که در اثر انفجار یکی از توربینها، این آتش سوزی در انبار ۱ البرجسیه رخ داده است.