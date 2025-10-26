وزارت دفاع روسیه:
۸۲ پهپاد اوکراینی را ساقط کردیم
وزارت دفاع روسیه از سرنگونی ۸۲ پهپاد اوکراینی خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که پدافندهای هوایی این کشور ۸۲ پهپاد اوکراینی را شبانه، بر فرزا مناطق مختلفی از خاک روسیه رهگیری و ساقط کردند.
این وزارت خانه در بیاینیهای اعلام کرد: «شب گذشته، پدافندهای هوایی ۸۲ پهپاد اوکراینی از نوع بال ثابت را رهگیری و سرنگون کردند».
وزارت دفاع ر وسیه گزارش داد: «این پهپادها بر فراز بریانسک، تولا، کراسنودار، ریازان، روستوف، مسکو، کورسک، لیپستک و بر فراز دریای آزوف و دریای سیاه سرنگون شدند».