۷ کشته و زخمی در پی تیراندازی در پنسیلوانیا

۷ کشته و زخمی در پی تیراندازی در پنسیلوانیا
در پی تیراندازی در جشن دانشگاه لینکلن در ایالت پنسیلوانیا در آمریکا، ۱ نفر کشته و ۶ تن مجروح شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از سی‌بی‌اس، دادستان محلی «چستر کانتی» امروز -یکشنبه- اعلام کرد که در پی تیراندازی در محوطه دانشگاه لینکلن ایالت  پنسیلوانیا در آمریکا در شب گذشته، ۱ نفر کشته و ۶ تن مجروح شددند.

«کریستوفر د بارنا» دادستان منطقه‌ای در جریان کنفرانس خبری اعلام کرد که ۷ نفر در جریان مراسمات شب گذشته دانشگاه هدف شلیک گلوله قرار گفتند.

وی اعلام کرد که یک نفر که اسلحه در اختیار داشت، تحت بازداشت است.

 

 

