۷ کشته و زخمی در پی تیراندازی در پنسیلوانیا

به گزارش ایلنا به نقل از سی‌بی‌اس، دادستان محلی «چستر کانتی» امروز -یکشنبه- اعلام کرد که در پی تیراندازی در محوطه دانشگاه لینکلن ایالت پنسیلوانیا در آمریکا در شب گذشته، ۱ نفر کشته و ۶ تن مجروح شددند.

«کریستوفر د بارنا» دادستان منطقه‌ای در جریان کنفرانس خبری اعلام کرد که ۷ نفر در جریان مراسمات شب گذشته دانشگاه هدف شلیک گلوله قرار گفتند.

وی اعلام کرد که یک نفر که اسلحه در اختیار داشت، تحت بازداشت است.

