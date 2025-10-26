حمله پهپادی اوکراین به مسکو ناکام ماند /کییف زیر آتش روسیه
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که بامداد امروز سامانههای پدافند هوایی این کشور یک پهپاد اوکراینی را که به سمت مسکو حرکت میکرد، رهگیری و منهدم کردند. همزمان، مناطق اطراف کییف بیش از یک ساعت در حالت هشدار حملات هوایی بودند
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، سرپرست شهرداری مسکو اعلام کرد که سامانههای دفاع هوایی روسیه یک پهپاد را که به سمت پایتخت این کشور حرکت میکرد، رهگیری و منهدم کردهاند.
در همین حال، اداره نظامی کییف اعلام کرد که طی حمله هوایی شبانه روسیه به پایتخت اوکراین، ۱۴ نفر زخمی شدهاند که پنج نفر از آنها کودک بودهاند. تمامی مجروحان تحت درمان پزشکی قرار دارند و برخی به بیمارستان منتقل شدهاند.
همچنین در اطلاعیه اداره نظامی کییف آمده است که سامانههای پدافند هوایی اوکراین مستقر شده و قطعات پهپادهای منهدمشده به چند ساختمان مسکونی خسارت وارد کرده است.
ویتالی کلیچکو، شهردار کییف، نیز امروز اعلام کرد که دو برج مسکونی در اثر این حمله دچار خسارت شدهاند، اما مشخص نیست که آیا حمله مستقیم به این ساختمانها انجام شده یا قطعات موشکهای دفعشده باعث خسارت به ساختمانها شده است.