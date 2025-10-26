خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گفت‌وگوی تلفنی نخست‌وزیر ژاپن با دونالد ترامپ

گفت‌وگوی تلفنی نخست‌وزیر ژاپن با دونالد ترامپ
کد خبر : 1705017
لینک کوتاه کپی شد.

نخست‌وزیر جدید ژاپن تلفنی با رئیس‌جمهور آمریکا گفت‌وگو کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «سانای تاکایچی»، نخست‌وزیر جدید ژاپن، در اولین تماس تلفنی خود با «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا ‌گفت که تقویت اتحاد دو کشور «اولویت اصلی» دولت اوست.

‌تاکایچی همچنین به ترامپ گفت که ژاپن «شریک ضروری» در استراتژی‌های ایالات متحده در قبال چین و هند و اقیانوس آرام است.

تاکایچی  پس از این تماس تلفنی گفت: «من به ترامپ گفتم که تقویت اتحاد ژاپن و ایالات متحده اولویت اصلی سیاست خارجی و امنیتی دولت من است.»

وی افزود: «ما تعهد مشترک خود را برای ارتقای بیشتر این اتحاد به سطوح جدید تأیید کردیم.»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ