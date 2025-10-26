به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «سانای تاکایچی»، نخست‌وزیر جدید ژاپن، در اولین تماس تلفنی خود با «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا ‌گفت که تقویت اتحاد دو کشور «اولویت اصلی» دولت اوست.

‌تاکایچی همچنین به ترامپ گفت که ژاپن «شریک ضروری» در استراتژی‌های ایالات متحده در قبال چین و هند و اقیانوس آرام است.

تاکایچی پس از این تماس تلفنی گفت: «من به ترامپ گفتم که تقویت اتحاد ژاپن و ایالات متحده اولویت اصلی سیاست خارجی و امنیتی دولت من است.»

وی افزود: «ما تعهد مشترک خود را برای ارتقای بیشتر این اتحاد به سطوح جدید تأیید کردیم.»

