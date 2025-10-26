خبرگزاری کار ایران
یک منبع آگاه خبر داد:

نماینده ویژه پوتین با شماری از مقامات آمریکا دیدار کرد

یک منبع آگاه‌ گفت که ‌نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه ‌در تاریخ ۲۴ و ۲۵ اکتبر با مقامات دولت ‌آمریکا دیدار کرد.

به گزارش ایلنا به نقل  از اسپوتنیک، یک منبع آگاه‌ گفت که «کریل دمیتریف»، ‌نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه ‌در تاریخ ۲۴ و ۲۵ اکتبر با مقامات دولت ‌آمریکا دیدار کرد.

این منبع گفت که مذاکرات امروز -‌یکشنبه- ادامه خواهد یافت.

‌این منبع به این خبرگزاری گفت: «دیدارهای کریل دمیتریف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور سرمایه‌گذاری و همکاری اقتصادی با کشورهای خارجی، با مقامات دولت ترامپ در تاریخ ۲۴ و ۲۵ اکتبر انجام شد و در تاریخ ۲۶ اکتبر ادامه خواهد یافت.»

وی مشخص نکرد که این مذاکرات به طور خاص با چه کسی انجام شده است.

 

