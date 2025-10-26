یک منبع آگاه خبر داد:
نماینده ویژه پوتین با شماری از مقامات آمریکا دیدار کرد
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، یک منبع آگاه گفت که «کریل دمیتریف»، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در تاریخ ۲۴ و ۲۵ اکتبر با مقامات دولت آمریکا دیدار کرد.
این منبع گفت که مذاکرات امروز -یکشنبه- ادامه خواهد یافت.
این منبع به این خبرگزاری گفت: «دیدارهای کریل دمیتریف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور سرمایهگذاری و همکاری اقتصادی با کشورهای خارجی، با مقامات دولت ترامپ در تاریخ ۲۴ و ۲۵ اکتبر انجام شد و در تاریخ ۲۶ اکتبر ادامه خواهد یافت.»
وی مشخص نکرد که این مذاکرات به طور خاص با چه کسی انجام شده است.