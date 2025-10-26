افشای برنامه مخفی آمریکا در ونزوئلا؛ از حملات هوایی تا تهدید کودتا

به گزارش ایلنا، روزنامه انگلیسی «گاردین» در گزارشی فاش کرد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکاکه خود را به عنوان «رئیس صلح» معرفی می‌کند، در واقع یکی از جسورانه‌ترین کمپین‌های نظامی در آمریکای لاتین طی چند دهه اخیر را علیه نظام نیکولاس مادورو در ونزوئلا هدایت می‌کند، آن هم تحت پوشش «مبارزه با مواد مخدر».

بر اساس گزارش تفصیلی این روزنامه، دولت ترامپ که پیش‌تر وعده پایان دادن به جنگ‌های خارجی پرهزینه داده بود، اکنون درگیر سلسله‌ای از حملات هوایی در دریای کارائیب و اقیانوس آرام شده است که تاکنون به کشته شدن ده‌ها نفر منجر شده است.

نیروهای آمریکایی تاکنون ۸ حمله به قایق‌هایی انجام داده‌اند که به قاچاق مواد مخدر متهم بودند و در نزدیکی سواحل ونزوئلا هدف قرار گرفتند. همزمان، ترامپ دستور انجام عملیات مخفیانه سازمان سیا در داخل این کشور را صادر کرده است؛ اقدامی که ناظران آن را مقدمه‌ای برای کودتا یا تهاجمی محدود علیه مادورو ارزیابی می‌کنند. واشنگتن مادورو را «تروریست مرتبط با قاچاق مواد مخدر» می‌داند و برای دستگیری او جایزه ۵۰ میلیون دلاری تعیین کرده است.

گزارش گاردین می‌افزاید که تشدید نظامی اخیر، جدا از رقابت‌های داخلی در کاخ سفید میان دو چهره برجسته دولت ترامپ، یعنی مارکو روبریو، وزیر خارجه و ریچارد گرینل، فرستاده پیشین آمریکا در ونزوئلا نیست. گرینل از رویکردی واقع‌گرایانه برای تامین منافع نفتی آمریکا حمایت می‌کرد، اما روبریو با سیاستی سختگیرانه و پشتیبانی مشاوران قدرتمند ترامپ، از جمله استیون میلر و سوزی وایلز، پیروز شد.

گاردین می‌نویسد که روبریو، فرزند مهاجران کوبایی، مواجهه با مادورو را فرصتی برای ارتقای جایگاه سیاسی خود و آماده شدن برای انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۸ می‌بیند، زمانی‌که ترامپ امکان نامزدی مجدد نخواهد داشت. او معتقد است سیاست سختگیرانه‌اش علیه ونزوئلا می‌تواند حمایت رای‌دهندگان کوبایی‌تبار ناراضی از نظام‌های کوبا و ونزوئلا را جلب کند.

مسئولان سابق آمریکایی هشدار داده‌اند که این کارزار علیه ونزوئلا، استفاده نامتعارف و خطرناک در استفاده از قدرت نظامی برای اهداف داخلی است. ویلیام براونفیلد، سفیر پیشین آمریکا در کاراکاس، تاکید کرده که به‌کارگیری ارتش برای اجرای قانون «سابقه‌ای غیرقانونی» دارد و می‌تواند زمینه یک رویارویی گسترده در آمریکای جنوبی را فراهم کند.

کارشناسان می‌گویند مادورو برای کاهش تنش با واشنگتن، امتیازات مهمی از جمله اعطای سهم عمده به شرکت‌های آمریکایی در بخش نفت ارائه کرده است. با این حال، نفوذ روبریو در دولت باعث شد ترامپ موضع خود را سخت‌تر کند تا چهره «رئیس‌جمهور قدرتمند» را در برابر مخالفان واشنگتن در نیمکره غربی نشان دهد.

بازگشت به سیاست مونرو

کارشناسان معتقدند که تشدید نظامی اخیر، یادآور اصل مونرو است که در قرن نوزدهم توسط واشنگتن تدوین شد و آمریکای لاتین را حوزه نفوذ انحصاری ایالات متحده قلمداد می‌کرد. آنجلو ریوررو سانتوس، استاد مطالعات لاتین دانشگاه جرج‌تاون، می‌گوید اقدامات دولت ترامپ از ونزوئلا تا کانال پاناما و برزیل، «بازگشت آشکار به سیاست نفوذ منطقه‌ای آمریکا» است.

کارشناسان اطلاعاتی هشدار داده‌اند که واشنگتن ممکن است مادورو را به واکنشی شتاب‌زده وادار کند تا بهانه‌ای برای تشدید اقدامات، از جمله عملیات ویژه علیه رهبری او در کاراکاس ایجاد شود.

به نظر می‌رسد ترامپ که به دنبال نمایش قدرت خود پس از انتقادات داخلی درباره سیاست خارجی است، ونزوئلا را صحنه‌ای ایده‌آل برای بازسازی تصویر «رهبر قاطع» می‌بیند، حتی اگر این امر به بهای صلحی باشد که همواره به آن افتخار می‌کرد.

