در برابر فشارهای غیرقانونی آمریکا، در کنار کلمبیا می‌ایستیم

رئیس‌جمهوری کوبا بر همبستگی کامل با «گوستاوو پیترو» همتای کلمبیایی خود در برابر تحریم‌های اعمال‌شده توسط آمریکا تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، «میگل دیاز کانل» رئیس‌جمهوری کوبا بر همبستگی کامل با «گوستاوو پترو» همتای کلمبیایی خود در برابر تحریم‌های اعمال‌شده توسط آمریکا تأکید کرد.

وی گفت که هاوانا در مقابله با این فشارهای غیرقانونی، در کنار بوگوتا خواهد ایستاد.

دولت «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا، جمعه گذشته تحریم‌هایی را علیه پترو، همسر، پسر و یکی از اعضای کابینه وی به اتهام «دست داشتن در قاچاق جهانی مواد مخدر» اعمال کرد؛ اقدامی که تنش‌ها میان واشنگتن و بوگوتا را به‌شدت افزایش داده است.

«اسکات بسنت»، وزیر خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد: «پترو اجازه داده کارتل‌های مواد مخدر در کشورش رشد کنند و از مهار این فعالیت‌ها خودداری کرده است. رئیس‌جمهور ترامپ برای محافظت از کشورمان و اعلام اینکه قاچاق مواد مخدر را تحمل نخواهیم کرد، دست به اقدام قاطع زده است».

بر اساس این گزارش، این تصمیم در حالی اتخاذ شده که اختلاف‌ها میان دولت جمهوری‌خواه ترامپ و نخستین رئیس‌جمهوری چپ‌گرای کلمبیا به‌ویژه پس از حملات مرگبار آمریکا به قایق‌های «مظنون به حمل مواد مخدر» در سواحل آمریکای جنوبی تشدید شده است.

 

