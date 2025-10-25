به گزارش ایلنا به نقل از العربیه، یک مقام مسئول در کاخ سفید از دیدار قریب الوقوع «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا و «تمیم بن حمد آل ثانی»، امیر قطر در دوحه خبر داد.

این مقام آمریکایی امروز -شنبه- اعلام کرد که این دیدار در هواپیمای ریاست جمهوری آمریکا و هنگام توقف آن در قطر برای سوختگیری هنگام عزیمت ترامپ به مقصد مالزی انجام خواهد شد.

این مقام مسئول افزود که «مارکو روبیو»، وزیر خارجه آمریکا، ترامپ را در قطر همراهی خواهد کرد.

