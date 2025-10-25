گفتوگوی تلفنی وزرای خارجه مصر و ترکیه
«بدر عبدالعاطی»، وزیر خارجه مصر، امروز -شنبه- در تماس با «هاکان فیدان» همتای ترکیهای خود، ضمن بررسی مسیر روابط دوجانبه، بر تمایل خود برای ادامه استفاده از شتاب مثبت در روابط بین دو کشور دوست تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، عبدالعاطی و فیدان، تقویت سازوکارهای همکاری در زمینههای مختلف سیاسی، اقتصادی و سرمایهگذاری و پیشبرد روند رایزنی و هماهنگی مشترک در مورد مسائل منطقهای و بینالمللی را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند و تاکید کردند که این اقدامات به نفع منافع متقابل و حمایت از امنیت و ثبات در منطقه خواهد بود.