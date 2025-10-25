خبرگزاری کار ایران
نتایج یک نظرسنجی نشان داد:

مخالفت حداکثری با نامزدی مجدد نتانیاهو

مخالفت حداکثری با نامزدی مجدد نتانیاهو
نتایج یک نظرسنجی نشان داد که اکثریت ساکنان سرزمین‌های اشغالی با نامزدی مجدد نخست وزیر این رژیم مخالفت دارند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره،  بر اساس نتایج نظرسنجی منتشر شده از سوی کانال ۱۲ رژیم صهیونستی ۵۲ درصد از شرکت کنندگان باور دارند که «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی نباید برای انتخابات دور بعدی نامزد شود.

در همین حال، ۴۲ درصد از شرکت کنندگان باور دارند که نتانیاهو بار دیگر به عنوان رهبر حزب لیکود باید برای نخست وزیری نامزد شود.

 همچنین ۷ درصد از شرکت کنندگان نیز در رابطه با کاندیداتوری وی مطمئن نیستند. 

 

 

 

