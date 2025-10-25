استانبول، میزبان مذاکرات جدید صلح طالبان-پاکستان

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، استانبول امروز -‌شنبه- شاهد مذاکرات بین هیئت‌هایی از افغانستان و پاکستان در مورد پایه‌های صلح پایدار بین دو کشور همسایه است.

یک منبع رسمی گزارش داد که هیئت افغانستان به ریاست «رحمت‌الله نجیب»، معاون وزیر این کشور، برای شرکت در دور دوم مذاکرات با طرف پاکستانی به ترکیه رفته است.

وب‌سایت‌های خبری فاش کردند که هدف این مذاکرات «نه تنها دستیابی به آتش‌بس موقت، بلکه پایه‌گذاری صلح دائمی و پایدار» است.

قرار است هیئت‌های حاضر در استانبول در مورد مسائل معوقه‌ای که در دور قبلی مذاکرات در دوحه، پایتخت قطر، حل نشده بود، بحث کنند.

انتهای پیام/