۵ زخمی در پی تیراندازی در واشنگتن
گزارشها حاکی از آن است که در پی تیراندازی در نزدیکی دانشگاه هوارد در واشنگتن، ۵ نفر زخمی شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، گزارشها حاکی از آن است که در پی تیراندازی در نزدیکی دانشگاه «هوارد» در واشنگتن، ۵ نفر زخمی شدند.
شبکه سیبیاس به نقل از منابعی در پلیس گزارش داد: «چندین نفر در جریان آنچه باور میرود جشن ،بازگشت به خانه، در نزدیکی کمپ دانشگاه هوارد بود زخمی شدند».
این شبکه افزود: «۴ مرد بالغ و ۱ نوجوان مجروح شدند و تمام آنها برای درمانبه بیمارستان منتقلا شدند».
در تحولاتی مرتبط، نیروهای پلیس ۲ مظنون را بازداشت کردند.