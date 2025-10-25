به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، رئیس سازمان صنایع دفاعی ترکیه از موفقیتی دیگر در آزمایش‌های موشک‌های بالستیک ترکیه خبر داد.

به گزارش آناتولی، وی اشاره کرد که این آزمایش توسط شرکت روکیتسان ترکیه انجام شده است.

رئیس سازمان صنایع دفاعی ترکیه تاکید کرد که این آزمایش در چارچوب توسعه موشک‌های بالستیک با موفقیت انجام شد.

وی در پستی در شبکه اجتماعی سوسیال ترکیه نوشت: «آمادگی بی صدا، یک لحظه و امضایی در آسمان، روزی زیبا و تجربه موفقی دیگر.»

