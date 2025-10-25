خبرگزاری کار ایران
ترکیه یک موشک بالستیک توسعه‌یافته را آزمایش کرد

ترکیه یک موشک بالستیک توسعه‌یافته را آزمایش کرد
کد خبر : 1704543
رئیس سازمان صنایع دفاعی ترکیه از موفقیتی دیگر در زمینه آزمایش‌های موشک‌های بالستیک ترکیه خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی،  رئیس سازمان صنایع دفاعی ترکیه از موفقیتی دیگر در آزمایش‌های موشک‌های بالستیک ترکیه خبر داد.

به گزارش آناتولی، وی اشاره کرد که این آزمایش توسط شرکت روکیتسان ترکیه انجام شده است.

رئیس سازمان صنایع دفاعی ترکیه تاکید کرد که این آزمایش در چارچوب توسعه موشک‌های بالستیک با موفقیت انجام شد.

وی در پستی در شبکه اجتماعی سوسیال ترکیه نوشت: «آمادگی بی صدا، یک لحظه و امضایی در آسمان، روزی زیبا و تجربه موفقی دیگر.»

