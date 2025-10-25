خبرگزاری کار ایران
بازداشت ۷ کارمند سازمان ملل در یمن به اتهام جاسوسی برای رژیم صهیونیستی

یک مقام امنیتی وابسته به جنبش «انصارالله» یمن اعلام کرد هفت تن از کارمندان سازمان ملل متحد به اتهام جاسوسی برای رژیم صهیونیستی بازداشت شده‌اند.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، یک مقام امنیتی وابسته به جنبش «انصارالله» یمن اعلام کرد هفت تن از کارمندان سازمان ملل متحد به اتهام جاسوسی برای رژیم صهیونیستی بازداشت شده‌اند.

‌خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام امنیتی وابسته به جنبش «انصارالله» فاش کرد که از شامگاه پنج‌شنبه هفت کارمند سازمان ملل متحد در یمن به اتهام جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی بازداشت شده‌اند.

این مقام که نامش فاش نشده است، افزود: «تمام افراد بازداشت‌شده از اتباع یمنی هستند و در دفاتر وابسته به سازمان ملل در مناطق تحت کنترل انصارالله فعالیت داشتند.»

 

