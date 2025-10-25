اردن:
هرگونه تلاش برای آواره کردن فلسطینیها خط قرمز ماست
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، اردن اعلام کرد که بنا ندارد به غزه نیرو اعزام کند.
وزیر مشاور در امور رسانهای اردن، تأکید کرد که هرگونه تلاش برای آواره کردن فلسطینیها یا تخریب اماکن مقدس در اورشلیم، خط قرمز اردن، چه برای رهبری و چه برای مردم آن است و خاطرنشان کرد که موضع اردن در مورد مسئله فلسطین قاطع و روشن است.
طبق گزارش روزنامه اردنی الدستور، وی تأکید کرد که موضع اردن توقف جنگ علیه غزه، تضمین ورود کمکهای بشردوستانه و مشارکت در یک روند سیاسی با افقی واقعبینانه است که منجر به بازسازی و دستیابی به صلح عادلانه و جامع شود.