ابراز تمایل ترامپ برای دیدار با کیم جونگاون
رئیس جمهور آمریکا، تمایل خود را برای دیدار با رهبر کره شمالی در طول سفر برنامهریزی شدهاش به آسیا ابراز کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، تمایل خود را برای دیدار با «کیم جونگ اون»، رهبر کره شمالی در طول سفر برنامهریزی شدهاش به آسیا ابراز کرده است.
رسانههای آمریکایی اخیراً گزارش دادند که مقامات دولت ترامپ مخفیانه در مورد احتمال ترتیب دادن یک دیدار جدید بین او و کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، گفتوگو کردهاند.
یک مقام کاخ سفید ماه گذشته گفت که دونالد ترامپ همچنان برای گفتوگو با کیم جونگ اون «بدون پیششرط» آماده است.