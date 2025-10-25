خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ابراز تمایل ترامپ برای دیدار با کیم جونگ‌اون

ابراز تمایل ترامپ برای دیدار با کیم جونگ‌اون
کد خبر : 1704490
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس جمهور آمریکا، تمایل خود را برای دیدار با رهبر کره شمالی در طول سفر برنامه‌ریزی شده‌اش به آسیا ابراز کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز‌،‌ «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، تمایل خود را برای دیدار با «کیم جونگ اون»، رهبر کره شمالی در طول سفر برنامه‌ریزی شده‌اش به آسیا ابراز کرده است.

رسانه‌های آمریکایی اخیراً گزارش دادند که مقامات دولت ترامپ مخفیانه در مورد احتمال ترتیب دادن یک دیدار جدید بین او و کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، گفت‌وگو کرده‌اند.

یک مقام کاخ سفید ماه گذشته گفت که دونالد ترامپ‌ همچنان برای گفت‌وگو با کیم جونگ اون‌ «بدون پیش‌شرط» آماده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ