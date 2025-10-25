۵ نشانه قریبالوقوع بودن جنگ اسرائیل علیه لبنان؛ هشدار قاطع حزبالله و بازیابی توان دفاعی و موشکی
نشانهها حاکی از آن است که جنگی قریبالوقوع از سوی رژیم صهیونیستی علیه لبنان در حال شکلگیری است. ارتش اسرائیل رزمایشهای گسترده برگزار کرده و پهپادهای خود را بر آسمان لبنان مستقر کرده است. همزمان، حزبالله توان موشکی و نظامی خود را بازسازی کرده و هشدار داده در برابر هرگونه تجاوز، پاسخ قاطع خواهد داد.
به گزارش ایلنا، عبدالباری عطوان، تحلیلگر برجسته جهان عرب، در سرمقاله روزنامه فرامنطقهای «رای الیوم» نوشت: نشانههای متعددی حکایت از آن دارد که اسرائیل با حمایت و همراهی آمریکا در آستانه انجام یک حمله گسترده علیه حزبالله در لبنان قرار دارد؛ اقدامی که پیشبینی میشود هزینه سنگینی برای این رژیم داشته باشد و حتی ممکن است بزرگتر از شکست آن در جنگ ۳۳ روزه سال ۲۰۰۶ باشد.
نشانههای آمادهسازی حمله گسترده رژیم صهیونیستی:
- نواف سلام، نخستوزیر لبنان، در پی دیدار غیرمنتظره با جوزف کلیرفیلد، رئیس کمیته نظارت بر آتشبس، اعلام کرد که دولت لبنان متعهد است تا پایان سال جاری، روند خلع سلاح نیروهای مستقر در جنوب رود لیطانی، از جمله سلاح حزبالله، را به سرانجام برساند.
- تام باراک، فرستاده ویژه آمریکا به لبنان، تاکید کرده است که «زمان بازپسگیری حاکمیت لبنان فرا رسیده» و هشدار داده در صورت تعلل دولت بیروت در اجرای تعهدات مربوط به خلع سلاح حزبالله، رژیم صهیونیستی ممکن است بهصورت یکجانبه دست به اقدام نظامی بزند. او در همین زمینه با یادآوری کشته شدن ۲۴۱ تفنگدار آمریکایی و ۵۸ سرباز فرانسوی در انفجار سال ۱۹۸۳ بیروت، نسبت به تکرار چنین حوادثی هشدار داده است.
- ارتش اسرائیل اخیرا در خاک جنوب لبنان رزمایشهای سنگینی برگزار کرده است؛ رزمایشهایی که سناریوی «حمله زمینی، دریایی و هوایی» به لبنان را شبیهسازی میکنند.
- گزارشها حاکی است که شمار زیادی از ساکنان ضاحیه جنوبی بیروت، که بهعنوان پایگاه اصلی حمایتی حزبالله شناخته میشود، در روزهای اخیر به مناطق شمالی و شمالشرقی لبنان نقلمکان کردهاند؛ اقدامی که نشانهای از نگرانی مردم نسبت به احتمال درگیری گسترده تلقی میشود.
- استفاده گسترده اسرائیل از پهپادهای شناسایی در آسمان لبنان روزانه شده است؛ برخی منابع عبری گزارش دادهاند که اقدامات شناسایی هدفمند علیه زیرساختهای لبنان از جمله فرودگاه بیروت، بندر بیروت، و تاسیسات برق و آب در دستورکار قرار دارد.
پاسخ احتمالی حزبالله
گزارشهای منابع لبنانی نشان میدهد که حزبالله طی ماههای اخیر توان نظامی و موشکی خود را بازسازی کرده و در حال تولید موشکهایی بسیار دقیقتر از نمونههای قبلی است. همچنین احتمال استفاده از «موشکهای فراصوت» و موشکهایی با کلاهک چندگانه و سنگینتر در مواقع ضروری وجود دارد. نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله، در اینباره تاکید کرده که «حزبالله آماده پاسخ قاطع است و تسلیح مقاومت نه برای مسائل داخلی لبنان، بلکه بخشی از قدرت ملی کشور به شمار میرود.»
وی همچنین تاکید کرده است که تصور اینکه خلع سلاح مقاومت «مشکل را حل میکند»، خطایی فاحش است.
چرا تام باراک به حادثه سال ۱۹۸۳ استناد کرد؟
تام باراک در اظهارات خود به بمبگذاری سال ۱۹۸۳ در بیروت اشاره کرد که در آن ۲۴۱ سرباز آمریکایی و ۵۸ سرباز فرانسوی کشته شدند و این حادثه را «هشدار» و «یادآور هزینه سنگین دخالت و کوتاهی در برابر سلاح مقاومت» دانست. او با این یادآوری تاکید کرد که اگر لبنان نتواند دولتمحور عمل کند و سلاح حزبالله تحت کنترل دولت باقی نماند، این کشور ممکن است بار دیگر به صحنهای برای استقرار نیروها و عملیاتهای فراملی تبدیل شود.
به عبارت دیگر، اشاره به این حادثه تاریخی بهعنوان ابزاری برای فشار بر لبنان و حزبالله و همچنین توجیه تهدیدهای اسرائیل و آمریکا مورد استفاده قرار گرفته است.
در حالی که گزارشهای اسرائیلی نیز تاکید دارند که حزبالله در حال بازسازی سریع توانمندیهایش است، این پرسشها مطرحاند: آیا لبنان و حزبالله در این مواجهه تنها خواهند ماند؟ آیا ایران بار دیگر پشت مقاومت میایستد؟ بر اساس گزارشها، ممکن است دوران «صبر استراتژیک» به پایان رسیده باشد و اگر اسرائیل نتواند اهداف خود در غزه را محقق کند، شکست احتمالی در لبنان میتواند بهعنوان سومین ناکامی راهبردی این رژیم ثبت شود.