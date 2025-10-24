به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «رجب طیب اردوغان»، رئیس جمهور ترکیه، گفت که ایالات متحده و سایر کشورها باید اقدامات بیشتری برای فشار آوردن به اسرائیل جهت توقف نقض توافق آتش‌بس در غزه انجام دهند.

اردوغان گفت که جنبش مقاومت اسلامی (حماس) به این توافق پایبند است.

وی افزود که ترکیه همچنان آماده است تا از هر طریق ممکن از گروه ویژه برنامه‌ریزی شده برای غزه حمایت کند.

اردوغان خاطرنشان کرد که بازسازی غزه کار آسانی نیست و ترکیه این گام را به صورت جمعی، به ویژه با کشورهای خلیج فارس، بر خواهد داشت.

انتهای پیام/