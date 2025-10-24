ژاپن:
متعهد به انعقاد پیمان صلح با روسیه هستیم
نخستوزیر جدید ژاپن، در سخنرانی افتتاحیه خود در پارلمان گفت که دولت ژاپن با وجود وضعیت دشوار روابط دوجانبه، متعهد به انعقاد پیمان صلح با روسیه است.
وی گفت: «روابط بین ژاپن و روسیه در وضعیت دشواری قرار دارد، اما سیاست دولت ژاپن حل مسئله سرزمینهای شمالی و انعقاد پیمان صلح است.»
تاکایچی همچنین موضع دولت ژاپن را در انتقاد از روسیه به دلیل درگیری در اوکراین تکرار کرد.