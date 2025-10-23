به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، «نواف سلام» نخست‌وزیر لبنان گفت که دولت وی از زمان تشکیل، همه ظرفیت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را برای متوقف کردن تجاوزات رژیم اسرائیل و تحقق خروج کامل نیروهای اشغالگر از خاک لبنان به‌کار گرفته است.

وی گفت که باز کردن مسیرهای دیپلماتیک در این پرونده هنوز به نتیجه نرسیده اما افزود: «این گزینه اصلی ماست و به تلاش سیاسی ادامه خواهیم داد، زیرا جایگزین دیگری وجود ندارد».

سلام در گفت‌وگویی با شبکه «المیادین آنلاین» بر پایبندی لبنان به قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت و توقف عملیات خصمانه تأکید کرد و گفت: «لبنان کاملاً به تعهدات خود پایبند است، اما اسرائیل به توافق اعلام توقف خصومت‌ها عمل نکرده است».

وی با اشاره به سخنان «تام باراک» فرستاده ویژه آمریکا که گفته بود راهی جز مذاکره برای لبنان وجود ندارد، تأکید کرد: «لبنان اصولی دارد که بر همان اساس عمل خواهد کرد».

سلام افزود: «همان‌گونه که موازنه نظامی وجود دارد، موازنه سیاسی و دیپلماتیک نیز هست. ما با اتکا به همین موازنه توانستیم در سازمان ملل اعلامیه نیویورک را به تصویب برسانیم و حمایت بیشتری برای به رسمیت شناختن فلسطین جلب کنیم».

وی با اشاره به اینکه جنگ کنونی، حالتی از «جنگ فرسایشی» پیدا کرده است، گفت: «لبنان هر آنچه در توان دارد برای جلوگیری از گسترش جنگ و تحقق عقب‌نشینی اسرائیل انجام می‌دهد. این نبرد فقط لبنانی نیست، بلکه یک تلاش دیپلماتیک مشترک با کشورهای عربی و دوستان بین‌المللی ماست».

نخست‌وزیر لبنان افزود که این کشور آماده مشارکت در چارچوب‌های سه‌جانبه زیر نظر سازمان ملل برای گفت‌وگو درباره چگونگی اجرای توافق‌هاست، اما مذاکره درباره اصولی چون خروج کامل اسرائیل از خاک لبنان، آزادی اسرا و توقف تجاوزات را رد کرد. سلام گفت: «این‌ها اصول غیرقابل مذاکره‌ هستند، اما درباره نحوه اجرا می‌توان گفت‌وگو کرد».

سلام، وحدت داخلی را «قدرت اصلی لبنان» دانست و گفت: «برای آنکه بتوانیم قوی و با پشتوانه وارد مذاکرات شویم، باید متحد بمانیم. به همین دلیل حضور سازمان ملل و اتکای ما به قانون بین‌الملل ضروری است».

وی بار دیگر بر پایبندی دولتش به «ابتکار صلح عربی» که سال ۲۰۰۲ در بیروت تصویب شده بود، تأکید کرد و گفت: «صلح واقعی زمانی برقرار می‌شود که عدالت و انصاف در قالب ابتکار صلح عربی تحقق یابد؛ یعنی خروج کامل اسرائیل از اراضی اشغالی ۱۹۶۷ و تشکیل دولت فلسطین با پایتختی قدس شرقی».

نخست‌وزیر لبنان درباره موضوع سلاح حزب‌الله گفت: «من از واژگانی مانند تسلیم سلاح استفاده نمی‌کنم. آنچه مطرح است بسط حاکمیت دولت لبنان بر سراسر قلمرو ملی از طریق نیروهای رسمی و مشروع خود است».

سلام در عین حال اذعان کرد که بدون فداکاری‌های حزب‌الله و مقاومت ملی، آزادسازی جنوب لبنان در سال ۲۰۰۰ میلادی ممکن نبود و افزود: «من به این باور دارم که مقاومت نقشی اساسی در آزادی جنوب داشت، اما نباید لبنان را بیش از توانش تحت فشار قرار داد».

وی با اشاره به روابط بیروت با کشورهای عربی گفت: «یکی از اهداف اصلی ما بازگرداندن لبنان به آغوش جهان عرب است. روابط با عربستان، امارات و دیگر کشورها ترمیم شده و انتظار داریم این روند از سوی کشورهای عربی نیز ادامه یابد».

نخست‌وزیر لبنان همچنین تأکید کرد که خواهان روابطی «بر اساس احترام متقابل و عدم مداخله» با ایران و سوریه است و گفت: «لبنان و سوریه در زمینه مبارزه با قاچاق به ویژه مواد مخدر همکاری نزدیکی دارند و وضع در مرزها بسیار بهتر از گذشته است».

وی در پایان با تأکید بر برگزاری انتخابات پارلمانی در موعد مقرر گفت: «در این انتخابات شرکت نخواهم کرد و هیچ دخالتی، مستقیم یا غیرمستقیم، نخواهم داشت»

