به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «ماریا زاخارووا»، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، در یک نشست خبری گفت که هرگونه طرح مصادره دارایی‌های روسیه توسط اتحادیه اروپا، پاسخی سخت و قاطع را به دنبال خواهد داشت.

زاخارووا گفت: «هرگونه اقدامی با دارایی‌های روسیه بدون رضایت روسیه، از نظر حقوق بین‌الملل و قراردادها باطل و بی‌اعتبار است. هیچ راه قانونی برای تصاحب دارایی‌های دیگران بدون آسیب دیدن کیف پول و اعتبار مصادره‌کنندگان وجود ندارد.» ‌

وی تأکید کرد: «هرگونه ابتکار مصادره توسط بروکسل، پاسخی دردناک و تضمین‌شده را به دنبال خواهد داشت.» سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه افزود: «ما کاملاً مطابق با اصل عمل متقابل در روابط بین‌الملل عمل خواهیم کرد و بر اساس منافع خود و لزوم جبران خسارت وارده به روسیه عمل خواهیم کرد.»

