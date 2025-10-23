خبرگزاری کار ایران
زاخارووا:

مصادره دارایی‌های روسیه توسط اتحادیه اروپا، پاسخی سخت و قاطع را به دنبال خواهد داشت

مصادره دارایی‌های روسیه توسط اتحادیه اروپا، پاسخی سخت و قاطع را به دنبال خواهد داشت
سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، در یک نشست خبری گفت که هرگونه طرح مصادره دارایی‌های روسیه توسط اتحادیه اروپا، پاسخی سخت و قاطع را به دنبال خواهد داشت.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «ماریا زاخارووا»، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، در یک نشست خبری گفت که هرگونه طرح مصادره دارایی‌های روسیه توسط اتحادیه اروپا، پاسخی سخت و قاطع را به دنبال خواهد داشت.

زاخارووا گفت: «هرگونه اقدامی با دارایی‌های روسیه بدون رضایت روسیه، از نظر حقوق بین‌الملل و قراردادها باطل و بی‌اعتبار است. هیچ راه قانونی برای تصاحب دارایی‌های دیگران بدون آسیب دیدن کیف پول و اعتبار مصادره‌کنندگان وجود ندارد.» ‌

وی تأکید کرد: «هرگونه ابتکار مصادره توسط بروکسل، پاسخی دردناک و تضمین‌شده را به دنبال خواهد داشت.» سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه افزود: «ما کاملاً مطابق با اصل عمل متقابل در روابط بین‌الملل عمل خواهیم کرد و بر اساس منافع خود و لزوم جبران خسارت وارده به روسیه عمل خواهیم کرد.»

 

