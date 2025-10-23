به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، رژیم صهیونیستی موج سنگینی از حملات هوایی را علیه این کشور آغاز کرده است.

خبرنگار الجزیره گزارش داد که جنگنده‌های رژیم صهیونیستی اطراف منطقه شمسطار وجنتا واقع در بقاع و همچنین منطقه بلندی‌های الهرمل در شرق لبنان را بمباران کردند.

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز اعتراف کرد که ارتش این رژیم در حال بمباران مناطقی در لبنان است.

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی گزارش داد که این رژیم در حال هدف قرار دادن عمق لبنان است.

انتهای پیام/