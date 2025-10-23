خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حملات جنگنده‌های رژیم صهیونیستی علیه لبنان

حملات جنگنده‌های رژیم صهیونیستی علیه لبنان
کد خبر : 1704145
لینک کوتاه کپی شد.

جنگنده‌های رژیم صهیونیستی‌ موج سنگین حملات را علیه لبنان آغاز کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، رژیم صهیونیستی موج سنگینی از حملات هوایی را علیه این کشور آغاز کرده است.

خبرنگار الجزیره گزارش داد که جنگنده‌های رژیم صهیونیستی اطراف منطقه شمسطار وجنتا واقع در بقاع و همچنین منطقه بلندی‌های الهرمل در شرق لبنان را بمباران کردند.

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز اعتراف کرد که ارتش این رژیم در حال بمباران مناطقی در لبنان است.

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی گزارش داد که این رژیم در حال هدف قرار دادن عمق لبنان است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ