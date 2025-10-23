اعتصاب بیش از ۱۰۰ هزار کارمند دولتی در نیوزیلند
بیش از ۱۰۰ هزار معلم، پرستار، پزشک، آتشنشان و کارمند پشتیبانی در نیوزیلند امروز -پنجشنبه- دست به اعتصاب زده و خواستار افزایش حقوق و منابع بیشتر برای بخش دولتی شدند.
کارگران بخش دولتی در چندین شهر نیوزیلند راهپیمایی کردند. گفتنی است که اعتراضات در ولینگتون و کرایستچرچ به دلیل شرایط نامساعد جوی مجبور به لغو شد.
دولت این اعتراضات را یک نمایش سیاسی توسط اتحادیهها توصیف کرد، اما این تظاهرات نگرانی فزاینده عمومی در مورد جهتگیری دولت را نشان داد.
نظرسنجیهای اخیر نشان میدهد که حمایت از ائتلاف حاکم نیوزیلند کاهش یافته است، اگرچه مخالفان هنوز پیشتازی روشنی را اعلام نکردهاند.