خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعتصاب بیش از ۱۰۰ هزار کارمند دولتی در نیوزیلند

اعتصاب بیش از ۱۰۰ هزار کارمند دولتی در نیوزیلند
کد خبر : 1704109
لینک کوتاه کپی شد.

بیش از ۱۰۰ هزار معلم، پرستار، پزشک، آتش‌نشان و کارمند پشتیبانی در نیوزیلند امروز -پنج‌شنبه- دست به اعتصاب زده و خواستار افزایش حقوق و منابع بیشتر برای بخش دولتی شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، بیش از ۱۰۰ هزار معلم، پرستار، پزشک، آتش‌نشان و کارمند پشتیبانی در نیوزیلند امروز -پنج‌شنبه- دست به اعتصاب زده و خواستار افزایش حقوق و منابع بیشتر برای بخش دولتی شدند.

کارگران بخش دولتی در چندین شهر نیوزیلند راهپیمایی کردند. گفتنی است که اعتراضات در ولینگتون و کرایست‌چرچ به دلیل شرایط نامساعد جوی مجبور به لغو شد.

دولت این اعتراضات را یک نمایش سیاسی توسط اتحادیه‌ها توصیف کرد، اما این تظاهرات نگرانی فزاینده عمومی در مورد جهت‌گیری دولت را نشان داد‌.

نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهد که حمایت از ائتلاف حاکم نیوزیلند کاهش یافته است، اگرچه مخالفان هنوز پیشتازی روشنی را اعلام نکرده‌اند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ