دستگیری یکی از سرکردگان مهم داعش در سوریه

به گزارش ایلنا به نقل از شفق نیوز،نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) از دستگیری یکی از سرکردگان سازمان داعش در یک عملیات امنیتی انجام شده با حمایت ائتلاف بین‌المللی در حومه شرقی حلب خبر داد.

قسد اعلام کرد که این عملیات روز گذشته -چهارشنبه- در یک منطقه مسکونی در شرق شهر حلب انجام و طی آن «احمد خلف الحسین»، یکی از مهم‌ترین سرکردگان داعش در منطقه دستگیر شد.

قسد توضیح داد که این عملیات پس از رصد و پیگیری اطلاعاتی دقیق تحرکات تروریستی انجام شد و نیروهای دموکراتیک سوریه توانستند به مخفیگاه وی حمله و این تروریست را دستگیر کنند.

انتهای پیام/