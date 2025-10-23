خبرگزاری کار ایران
زاخارووا:

آماده ادامه تماس‌ها با وزارت خارجه آمریکا هستیم

سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که این وزارت خانه آماده ادامه تماس‌ها با طرف آمریکایی است.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت خارجه روسیه، در جمع خبرنگاران گفت که مسکو اظهارات اخیر «دونالد ترامپ»  رئیس جمهور ایالات متحده، را مورد توجه قرار داده است و وزارت خارجه روسیه آماده ادامه تماس با وزارت خارجه ایالات متحده است.

زاخارووا اظهار داشت: «روسیه، برخی از اظهارات رئیس جمهور آمریکا در ۲۲ اکتبر، در جریان گفت‌وگوی او با مارک روته دبیرکل ناتو   را مورد توجه قرار داده، از جمله مهمترین آنها در مورد لغو اجلاس روسیه و ایالات متحده که در ابتدا توسط ایالات متحده پیشنهاد شده بود».

دیپلمات روس تاکید کرد: «البته، ما فرض می‌کنیم که سرویس مطبوعاتی رئیس جمهور روسیه در این مورد اظهار نظرهای مرتبطی خواهد کرد».

وی افزود: «وزارت خارجه روسیه از جانب خود، آماده ادامه تماس با وزارت خارجه ایالات متحده مطابق با تفاهمات حاصل شده در جریان گفت‌وگوی تلفنی ۱۶ اکتبر میان روسای جمهور دو کشور است».


 

